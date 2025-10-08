NewsCalcioNapoli

Caso Osimhen, la posizione del Lille

La posizione in casa dei francesi

By Lorenzo Capobianco
Nell’informativa della Guardia di Finanza, secondo quanto scrive Repubblica, di tracce ce ne sono molte. Dalla mail con cui l’ex presidente del Lilla “propone” di “gonfiare” l’affare (“Questo, carissimi, vi permette di pagare un prezzo inferiore rispetto a qualsiasi altro club, ma con un valore nominale che è quello necessario per chiudere”) alle lunghe discussioni sui giocatori da inserire nell’affare: si parte da Llorente, si passa dal brasiliano Leandrinho ad Ounas fino ad arrivare alla formula con Karnezis e i tre giovani. Qualcuno che si era insospettito, però, c’era. È il direttore amministrativo e giuridico del Lilla, Julien Morcadaq che indirizza questo messaggio all’allora ceo dei francesi, Marc Ingla: “È mio dovere metterti in guardia di nuovo a proposito dei rischi connessi a questo affare, in ragione degli elementi che ti ho esposto verbalmente. Ogni particolare ritenuto “strano” potrebbe generare domande sull’insieme di queste operazioni (accordi relativi a 5 giocatori) e bisognerà apportarvi elementi di risposta reali e giustificazioni”.

