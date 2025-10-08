Auriemma tuona: se condannano il Napoli intercettazioni a tutti i presidenti di Serie A

Nella sua trasmissione a Stile Tv, Raffaele Auriemma, ha rilasciato delle dichiarazioni sul caso Osimhen e sul parallelismo con la storia delle plusvalenze che riguardò la Juventus nel 2023.

”Questa vicenda viene usata al nord per dire che anche il Napoli ha fatto come come la Juve, ma sono due cose diverse. Alla Juve c’è stata un sistema, 30 plusvalenze, ma nel Napoli al massimo un’operazione può mai essere un falso in bilancio? Allora chiudiamo il calcio italiano. Se il Napoli dovesse essere condannato allora servono intercettazioni per tutti i presidenti perché il calcio italiano si regge su questo. Se butti dentro 200-300mln allora si stai creando presupposti diversi per iscriverti al campionato. Io sono indignato, tutto viene pilotato, Elkann vedete quali testate ha e c’è un retroterra non chiarissimo e non aggiungo altro…”.