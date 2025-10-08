Adnkronos News

Ascolti tv 7 ottobre, Montalbano su Rai1 vince con 20,3%

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – La replica de 'Il commissario Montalbano', in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 3.099.000 di spettatori, pari al 20,3% share. Secondo posto per Canale5 che con 'Buongiorno, Mamma! 3' ha conquistato 2.375.000 spettatori con uno share del 16,2% mentre La7 con 'DiMartedì' ha raggiunto 1.498.000 spettatori e il 9,8% di share. Fuori dal podio troviamo 'Retribution' su Italia1 con 1.408.000 spettatori (7,9% share) mentre 'XFactor' su Tv8 ha raccolto 875.000 spettatori (5,9% share).  A seguire: Rete 4 con 'È Sempre Cartabianca' (607.000, 4,8% share); Rai2 con 'Freeze – Chi Sta Fermo Vince!' (527.000 spettatori, 3,5% share); Nove con 'Corpi da reato' (337.000 spettatori, 2,1%); Rai3 con 'Of Dogs and Men' (252.000 spettatori, 1,3% share).  In access prime time continua a imporsi Canale 5 con 'La Ruota della fortuna' che totalizza 5.287.000 spettatori e il 25,2% di share mentre 'Affari Tuoi' su Rai 1 con 4.945.000 spettatori accorcia la distanza raggiungendo il 23,5% share.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Italia U21 passione… pirati: Baldini li fa allenare con una benda…

Adnkronos News

Francia, Lecornu: “Sempre più lontana possibilità scioglimento…

Adnkronos News

Tumori Nsclc con mutazione Egfr, oncologa Novello: “Con cure mirate migliore…

Adnkronos News

Rabiot, ‘stoccata’ a Leao: “Non è più giovane, deve chiedersi dove…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.