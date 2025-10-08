A. Fontana: “Conte la scelta dei club che vogliono tornare a vincere. Meret nella mia top 3, Milinkovic-Savic grande acquisto”

Alberto Fontana ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’attuale Serie A e le sue protagoniste. Nell’estratto che segue, Fontana parla del Napoli di Conte, indica i portieri italiani più forti in circolazione e tratta il tema della lotta scudetto. Raggiunto in esclusiva dalla testata sportiva News.Superscommesse.it,ha rilasciatoin merito all’attuale Serie A e le sue protagoniste. Nell’estratto che segue, Fontana parla deldi Conte, indica ipiù forti in circolazione e tratta il tema della

L’acquisto di Rasmus Højlund da parte del Napoli si sta rivelando ancora più sorprendente di quello di Kevin De Bruyne?

“Direi che sia necessario sempre partire dal presupposto secondo cui diverse squadre italiane che non riuscivano più a vincere hanno scelto Conte per tornare a farlo; mi riferisco alla Juventus e all’Inter, oltre che al Napoli stesso. Lui è stato ed è un biglietto da visita che ha consentito di portare anche nomi importantissimi, come De Bruyne e Højlund; se non fosse stato ancora lui ad allenare il Napoli, non so se avrebbero accettato. Si tratta di due calciatori con caratteristiche differenti, ma entrambi hanno alzato di molto la qualità di questa squadra e restano dei riferimenti chiave. Il Napoli, dovendo affrontare le partite in Champions, avrà un dispendio di energie piuttosto notevole, questo potrebbe creare non pochi problemi alla tenuta in campionato per lo scudetto. Come ho già ribadito, in questa squadra c’è un allenatore che pensa soltanto a vincere e sa riuscirci anche bene, c’è poco da fare. I numeri parlano chiaro e di fronte a essi c’è poco da commentare”.

Da ex portiere, chi meriterebbe il posto da titolare tra Alex Meret e Vanja Milinković-Savić?

“(…) Sono molto diversi tra loro, anche se Meret ha vinto già due scudetti e non mi è sembrato che sia stato messo in luce come è stato fatto per altri giocatori che hanno contribuito alle vittorie del Napoli; Milinković-Savić è stato un grandissimo acquisto e ha dato chiara dimostrazione delle sue qualità negli ultimi anni. Ha una struttura fisica imponente che è in grado di cambiare l’equilibrio di una partita, come ha già dimostrato in varie partite di questa stagione”.

La squadra favorita per il prossimo scudetto?

Napoli e l’Inter sono le due squadre più forti del campionato, però credo che la favorita possa essere proprio il Milan; sta vivendo una situazione molto simile a quella del Napoli dello scorso anno, in cui la squadra ha dovuto affrontare la stagione senza l’impegno delle coppe europee; (…) poi, ha un allenatore carismatico, ha vinto tanto e riesce sempre a trasmettere un’energia incredibile a chi allena. Personalmente, sono anche un fan di Allegri e mi auguro che possa essere lui a festeggiare il prossimo scudetto”. “Ile l’sono le due squadre più forti del campionato, però credo che la favorita possa essere proprio il; sta vivendo una situazione molto simile a quella del Napoli dello scorso anno, in cui la squadra ha dovuto affrontare la stagione senza l’impegno delle coppe europee; (…) poi, ha un allenatore carismatico, ha vinto tanto e riesce sempre a trasmettere un’energia incredibile a chi allena. Personalmente, sono anche un fan di Allegri e mi auguro che possa essere lui a festeggiare il prossimo scudetto”. Quali sono i portieri dell’attuale panorama calcistico italiano che più piacciono ad Alberto Fontana?

“Donnarumma è il portiere più forte in circolazione, poi ci sono Carnesecchi e Meret; non a caso, sono portieri che fanno parte della Nazionale, ma ce ne sono anche altri che mi piacciano molto; direi che sta emergendo molto bene Elia Caprile, sul quale c’è tanto ancora da aspettarsi. C’è un ragazzo che mi sta piacendo molto in Serie B e credo che farà tanta strada: mi riferisco a Edoardo Motta della Reggiana. Se continuerà così, farà parlare ben presto di sé”.