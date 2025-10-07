Varriale: “Conte dà fiducia, il Napoli cresce ma paga le assenze in difesa”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Enrico Varriale:

“Sono ottimista sul Napoli. Non penso che gli azzurri debbano stravincere dalla prima partita. La squadra ha fatto il suo, non ha avuto inciampi contro squadre meno forti. A Manchester è inciampata soprattutto per una propria ingenuità, e ha vinto poi una gara fondamentale con lo Sporting. Non vedo i presupposti per essere poco ottimisti. Gli infortuni capitano a tutti, anche a corazzate come il Paris Saint Germain. Piedi per terra, quindi, ma ottimismo ben riposto soprattutto in Antonio Conte. Il Napoli prende gol da sei partite consecutive? Non ha avuto quasi mai la difesa titolare. Le assenze di Buongiorno e Rrahmani pesano. Il Napoli sta cambiando e punta di più sulla proposta offensiva rispetto alla passata stagione. Quest’anno la media gol è salita, in proiezione sarebbero un terzo dei gol in più rispetto alla scorsa stagione. De Bruyne è un giocatore importantissimo, non capisco chi lo ha messo in dubbio. Alcune opinioni, seppur rispettabili, sono esilaranti. Ogni grande allenatore fa ruotare i giocatori, compreso De Bruyne”.