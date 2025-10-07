Un peccato dover rinunciare a quest’Anguissa!

Dopo un primo tempo incolore, come quello di tutta la squadra contro il Genoa, una sua zuccata ha rimesso in equilibrio il match. Frank Anguissa è così, non solo fisico, anche inserimenti e gol. La Gazzetta dello Sport esalta il suo attuale momento di forma e pensa alla sua prossima assenza: “Lo stato di forma di Anguissa è straripante, ma il problema nascerà tra un paio di mesi, quando dovrà lasciare il Napoli per la Coppa d’Africa 2026. Conte dovrà rinunciare per un mese al suo guerriero, che salterà la Supercoppa di Riad – come accadde due anni fa – e cinque o sei partite di campionato, se dovesse arrivare in fondo. E tra queste sfide, ci sarebbe anche un’Inter-Napoli in programma l’11 gennaio, che potrebbe valere tanto per la classifica. Un bel problema, insomma, al quale Conte e la società proveranno a porre rimedio magari sfruttando la finestra di mercato di gennaio”.

