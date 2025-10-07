ULTIM’ORA – Infortunio Lobotka, potrebbe essere uno stiramento! Rischia un mese di stop

A 48 ore dalla sofferta vittoria sul Genoa, il Napoli si ritrova costretto a fare i conti con diversi infortuni, su tutti quelli di Matteo Politano e Stanislav Lobotka usciti anzitempo dalla sfida ai rossoblu. Questo doppio forfait potrebbe pesantemente condizionare la gestione dei carichi delle prossime settimane, in un periodo già denso di impegni che vede gli azzurri scendere in campo ogni tre giorni fra Serie A e Champions League.

Secondo il portale TuttoNapoli, che riprende l’edizione online del quotidiano Il Mattino, il centrocampista slovacco – che aveva comunque risposto alla chiamata del ct Calzona ma prossimo ora al rientro in Italia – avrebbe riportato uno stiramento muscolare che lo costringerà a restare ai box per circa un mese, fino alla sosta di novembre. A riferire sul suo infortunio, il sito della Federcalcio della Slovacchia secondo cui “Stanislav Lobotka infortunatosi nella partita di campionato di domenica e costretto alla sostituzione, si è sottoposto a ulteriori accertamenti lunedì pomeriggio. I risultati non sono stati soddisfacenti. Hanno confermato un infortunio muscolare di tale entità che il due volte miglior calciatore dell’anno sarà escluso dalla squadra. L’allenatore non ha chiamato nessuno per sostituirlo“.

Factory della Comunicazione

Ancora incertezza per le situazioni relative a Politano e Milinkovic-Savic, che hanno entrambi dovuto rinunciare alla chiamata delle rispettive rappresentative: nelle prossime ore saranno effettuati gli accertamenti del caso e saranno chiariti i tempi di recupero.