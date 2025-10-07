Ufficiale, SSCN – Biglietti Inter, Como e Francoforte: tutte le info

SSC Napoli comunica che:

A partire dalle ore 12:00 di mercoledì 8 ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Inter, match che si disputerà sabato 25 Ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

A partire dalle ore 12:00 di martedì 14 Ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Como, match che si disputerà sabato 1 Novembre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

A partire dalle ore 12:00 di giovedì 16 ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Eintracht Francoforte, quarto match di Champions League che si disputerà martedì 4 Novembre alle ore 18:45 allo Stadio Diego Armando

Come comunicato in fase di Campagna Abbonamenti, la prima fase di vendita per il Match Napoli vs Inter, sarà riservata agli Abbonati FULL 25/26, i quali potranno acquistare, esclusivamente online, in via prioritaria un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card, “Fan Stadium Card”, nei limiti dei posti e dei settori disponibili.

Per il big Match di sabato 25 ottobre, la vendita dei biglietti, si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), esclusivamente online, riservata ai titolari di un Abbonamento FULL 25/26, per l’acquisto di un biglietto extra; la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3) di vendita libera aperta a tutti.

La vendita dei biglietti per Napoli vs Como si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.

Come comunicato in fase di Campagna Abbonamenti per la partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, la vendita si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Abbonamento ITALIA 25/26 (20 gare); la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1 e della Fase 2 abbonati e possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario, ma anche acquistare il biglietto ad un prezzo vantaggioso.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.

PREZZI

I prezzi per Napoli vs Inter saranno i seguenti:

Settore FASE 1 E 2 FASE 3 CURVE INFERIORI 40,00 € 45,00 € CURVE SUPERIORI 55,00 € 60,00 € DISTINTI INFERIORI 75,00 € 90,00 € DISTINTI SUPERIORI 105,00 € 120,00 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 120,00 € 135,00 € TRIBUNA NISIDA 125,00 € 140,00 € TRIBUNA POSILLIPO 150,00 € 185,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 175,00 € 215,00 €

I prezzi per Napoli vs Como saranno i seguenti:

Settore Intero Fidelity Intero Vendita Libera CURVE INFERIORI 30,00 € 35,00 € CURVE SUPERIORI 45,00 € 50,00 € DISTINTI INFERIORI 60,00 € 70,00 € DISTINTI SUPERIORI 80,00 € 90,00 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 90,00 € 100,00 € TRIBUNA NISIDA 95,00 € 105,00 € TRIBUNA POSILLIPO 120,00 € 135,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 135,00 € 150,00 €

I prezzi per Napoli vs Eintracht Francoforte saranno i seguenti:

Settore FASE 1 E 2 FASE 3 CURVE INFERIORI 35,00 € 40,00 € CURVE SUPERIORI 50,00 € 55,00 € DISTINTI INFERIORI 65,00 € 80,00 € DISTINTI SUPERIORI 80,00 € 95,00 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 € 110,00 € TRIBUNA NISIDA 100,00 € 120,00 € TRIBUNA POSILLIPO 125,00 € 145,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 140,00 € 165,00 €

FASI DI VENDITA

NAPOLI VS INTER

FASE 1 – PROMOZIONE ABBONATI BIGLIETTO EXTRA

Dalle ore 12:00 di mercoledì 8 ottobre 2025 e fino alle ore 23:59 di domenica 12 ottobre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di un Abbonamento FULL 25/26, potranno acquistare, esclusivamente online, un biglietto extra da intestare ad un’altra persona in possesso della “Fan Stadium Card”. Gli Abbonati dovranno utilizzare il numero della propria tessera per poter accedere alla fase di vendita riservata. I biglietti acquistati dagli abbonati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 2 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI – FAN STADIUM CARD

Dalle ore 12:00 di lunedì 13 ottobre 2025 e fino alle ore 23:59 di giovedì 16 ottobre 2025 (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 2 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 3 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 2 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera, avrà inizio alle ore 12:00 di venerdì 17 ottobre 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Per maggiori info sulla modalità Passbook consultare questo link.

NAPOLI VS COMO

FASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI – FAN STADIUM CARD

Dalle ore 12:00 di martedì 14 Ottobre 2025 e fino alle ore 23:59 di lunedì 20 ottobre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 2 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di martedì 21 ottobre 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Clicca qui per consultare l’elenco.

Per maggiori info sulla modalità Passbook consultare questo link

NAPOLI VS EINTRACHT FRANCOFORTE

FASE 1 – PRELAZIONE ABBONATI ITALIA 25/26

Dalle ore 12:00 di giovedì 16 ottobre 2025 e fino alle ore 23:59 di domenica 19 ottobre i titolari di Abbonamento ITALIA della stagione 25/26 (20 gare) potranno esercitare la c.d. prelazione sul proprio posto e, pertanto, acquistare un biglietto per assistere alla partita dal proprio posto di abbonati ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (vendita libera).

FASE 2 – Prevendita Fidelity SSC Napoli – Fan Stadium Card

Dalle ore 12:00 di lunedì 20 ottobre 2025 e fino alle ore 23:59 di domenica 26 ottobre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 3 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di lunedì 27 ottobre 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Clicca qui per consultare l’elenco.

Per maggiori info sulla modalità Passbook consultare questo link

MODALITÀ DI VENDITA

I biglietti per Napoli vs Inter potranno essere acquistati:

ONLINE FASE 1 e 2 Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card); FASE 3 Acquisto in modalità Passbook, che prevede il caricamento del titolo sul proprio wallet (non è necessario essere titolari di Fidelity Card). PUNTO VENDITA FASE 2 Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card). FASE 3 Il biglietto sarà emesso in formato cartaceo – stampa termica (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

I biglietti per Napoli vs Como potranno essere acquistati:

ONLINE FASE 1 Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card); FASE 2 Acquisto in modalità Passbook, che prevede il caricamento del titolo sul proprio wallet (non è necessario essere titolari di Fidelity Card). PUNTO VENDITA FASE 1 Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card). FASE 2 Il biglietto sarà emesso in formato cartaceo – stampa termica (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

I biglietti per Napoli vs Eintracht Francoforte potranno essere acquistati:

ONLINE FASE 1 e 2 Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card); FASE 3 Acquisto in modalità Passbook, che prevede il caricamento del titolo sul proprio wallet (non è necessario essere titolari di Fidelity Card). PUNTO VENDITA FASE 1 e 2 Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card). FASE 3 Il biglietto sarà emesso in formato cartaceo – stampa termica (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.

Si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali e indicati in questo comunicato. La SSC Napoli non risponde di eventuali frodi subite a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati. Inoltre, ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito ai termini di legge

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACQUISTO DI TITOLI DIGITALI (CARICATI SU FIDELITY CARD)

Con il caricamento del titolo in modalità digitale sulla fidelity card, l’acquirente riceverà via mail (se acquistato sul Sito Sport.ticketone.it o https://sscnapoli.ticketone.it/catalog), ovvero direttamente dal personale del punto vendita abilitato presso il quale sia eseguito l’acquisto, un tagliando/segnaposto.

Per accedere allo Stadio sarà indispensabile portare con sé la propria fidelity card, il tagliando/segnaposto e un documento di riconoscimento valido, che dovranno essere esibiti ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio.

Si precisa che il tagliando/segnaposto non costituisce, di per sé, valido titolo di accesso allo stadio.

Sarà sempre possibile stampare il tagliando/segnaposto dal link: https://sport.ticketone.it/post-order.

PROMOZIONI PER NAPOLI VS INTER

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS INTER

I posti riservati ai tifosi con disabilità saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di venerdì 17 ottobre 2025. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario esperire preventivamente la procedura di rilascio del c.d. codice univoco (indicata al seguente link https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-tifosi-con-disabilita/), e successivamente collegarsi al link dedicato sul sito Ticketone: https://promozioni.ticketone.it/catalog/event-detail/it/51580/90600215/napoli-vs-inter-serie-a-enilive

Per questa gara resteranno validi i codici stagionali della stagione 2024/25, e non sarà possibile richiedere nuovi codici.

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS INTER

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di venerdì 17 ottobre 2025, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L’inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 2, pertanto non sarà necessario essere in possesso della fidelity card.

Questi i prezzi della Tribuna Family:

Adulti € 14,00

Under 12 € 10,00

PROMOZIONI PER NAPOLI VS COMO

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS COMO

I posti riservati ai tifosi con disabilità saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di martedì 21 ottobre 2025. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario esperire preventivamente la procedura di rilascio del c.d. codice univoco (indicata al seguente link https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-tifosi-con-disabilita/), e successivamente collegarsi al link dedicato sul sito Ticketone: https://promozioni.ticketone.it/catalog/event-detail/it/51581/90600215/napoli-vs-como-serie-a-enilive

Per questa gara resteranno validi i codici stagionali della stagione 2024/25, e non sarà possibile richiedere nuovi codici.

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS COMO

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di martedì 21 ottobre 2025, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L’inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 2, pertanto non sarà necessario essere in possesso della fidelity card.

Questi i prezzi della Tribuna Family:

Adulti € 14,00

Under 12 € 10,00

PROMOZIONI PER NAPOLI VS EINTRACHT FRANCOFORTE

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS EINTRACHT FRANCOFORTE

I posti riservati ai tifosi con disabilità saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di lunedì 27 ottobre 2025. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario esperire preventivamente la procedura di rilascio del c.d. codice univoco (indicata al seguente link https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-tifosi-con-disabilita/), e successivamente collegarsi al link dedicato sul sito Ticketone: https://promozioni.ticketone.it/catalog/event-detail/it/51579/90600215/napoli-vs-eintracht-frankfurt-champions-league-25-26

Per questa gara resteranno validi i codici stagionali della stagione 2024/25, e non sarà possibile richiedere nuovi codici.

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS EINTRACHT FRANCOFORTE

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di lunedì 27 ottobre 2025, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L’inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 2, pertanto non sarà necessario essere in possesso della fidelity card.

Questi i prezzi della Tribuna Family: