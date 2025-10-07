UFFICIALE – Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: ammenda al Napoli per utilizzo di laser!

Al termine della sesta giornata di Serie A, queste le decisioni del Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastrandrea. Un solo calciatore squalificato, Touré del Pisa, espulso in occasione del match contro il Bologna e costretto a saltare la sfida al Verona alla ripresa del campionato.
Diverse ammende per quattro club, fra i quali il Napoli, sanzionato per aver indirizzato ad un calciatore del Genoa un fascio di luce-laser.
I provvedimenti nel dettaglio:
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e d) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 35° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e d) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco numerosi bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, all’inizio della gara, lanciato nel recinto di gioco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
TOURÉ Idrissa (Pisa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
d) DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ANDREINI Alessandro (Torino): per avere, al 38° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato con veemenza una decisione arbitrale.
OTTAVIANI Simone (Fiorentina): per avere, al 36° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa all’operato arbitrale.
Fonte: legaseriea.it