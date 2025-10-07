NewsCalcioNapoli

Torino, prevista per oggi la ripresa degli allenamenti: due titolari in dubbio per il Napoli

By Riccardo Cerino
0

Dopo il rocambolesco pareggio per 3-3 contro la Lazio all’Olimpico e due giorni di riposo, il Torino ha ripreso a lavorare nella giornata di oggi al Filadelfia agli ordini di Marco Baroni per iniziare a preparare la sfida interna al Napoli del prossimo 18 ottobre. Presenti i calciatori non convocati dalle proprie nazionali e chi sta recuperando da precedenti infortuni.

Secondo il portale TMW, che riprende La Gazzetta dello Sport, fra quelli che proveranno ad essere del match contro la squadra di Antonio Conte ci sono Ardian Ismajli e Tino Anjorin, ai box da diversi giorni a causa di una fascite plantare che andrà valutata nei prossimi giorni per capire se potrà tornare a lavorare in gruppo.

 

