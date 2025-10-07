NewsCalcioRassegna Stampa

Signorini: il “prof” di Maradona torna a Napoli per un convegno sugli infortuni

Un convegno sugli infortuni nel week-end. E prima a Roma per parlare dei piatti preferiti da Diego

By Giuseppe Sacco
Fernando Signorini, il “prof” di Diego Armando Maradona, torna a Napoli. Lo storico preparatore atletico argentino ha vissuto per sette anni in città al fianco del Pibe, dal 1984 al 1991, e il suo rapporto con i napoletani è rimasto strettissimo.

Signorini è stato invitato a partecipare al convegno “Gestione degli infortuni e delle patologie da sport“ in programma sabato 11 e domenica 12 presso la Sala Italia della Mostra d’Oltremare, a cura dell’Accademia Nazionale della Sanità, in partnership con l’Ordine interprovinciale dei fisioterapisti di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta presieduto da Paolo Esposito.

Venerdì 10 ottobre, a Roma, Signorini sarà l’ospite d’onore della serata organizzata presso lo Sporting Club Due Ponti per la presentazione del libro “A tavola con Maradona: da Napoli a Buenos Aires, ricette e azioni straordinarie del Pibe de oro” scritto da Fabrizio Mangoni Oscar Nicolaus.

 

Fonte: Il Mattino

