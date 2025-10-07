Si ferma anche Milinkovic-Savic, non ci sarà nelle sfide della sua Serbia

Gli infortuni per il Napoli si susseguono, e alla lista si aggiunge anche il portiere Milinkovic-Savic. Il Corriere dello Sport scrive: “Si è aggiunto anche Milinkovic-Savic alla lunga lista degli indisponibili di Conte. Lo ha confermato nella serata di ieri Dragan Stojković, il ct serbo: «Ha problemi alla schiena, non ci sarà». Un fastidio che era presente già domenica contro il Genoa ed era stato gestito dallo staff medico azzurro. E che per la prossima settimana dovrebbe vedere l’estremo a riposo per poter recuperare al meglio. Non preoccupa in vista del Torino, ma per la sua nazionale non ci sarà”.

Factory della Comunicazione