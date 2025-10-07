NewsCalcioSu X.com

Quarta edizione del ‘Festival della letteratura sportiva’ il 15/10. Tutti i dettagli

By Giuseppe Sacco
0
Ci siamo !!! Pronta per partire la quarta edizione del ‘Festival della letteratura sportiva’ che si svolgerà dal 15 al 18 ottobre pv anche quest’anno a Scampia (Napoli) presso l’Auditorium della Chiesa di Maria SS del Buon Rimedio.

Factory della Comunicazione

Essendo la quarta edizione, era conseguenziale dedicarla al quarto tricolore del Napoli, con la presentazione di ben 10 (dieci) libri che hanno celebrato la vittoria ottenuta dagli Azzurri di Antonio Conte.
Ci sarà la presenza di Tanti autori, relatori, ospiti d’onore per raccontare emozioni che solo lo Sport può trasmettere e far vivere.
‘Viva la cultura per lo Sport’

 

⚽️❤️🏀💚🥎🧡🏉💙🏐🤎
Un ringraziamento a Maurizio Sprintgrafica Zaccone
Potrebbe piacerti anche
Calcio

Leonardo Spinazzola: una “spina nel fianco” per gli avversari.

News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 7 ottobre

News

Hernanes: Napoli, tre punti pesanti, ma attenzione ai gol

News

In programma per domani il secondo episodio di OiR – Oltre il Risultato

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.