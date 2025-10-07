Qualificazioni Mondiali – Spinazzola torna in nazionale dopo due anni

Dopo l’infortunio di Politano verificatosi durante la partita Napoli-Genoa, il tecnico della Nazionale Rino Gattuso ha convocato Leonardo Spinazzola. Il Corriere dello Sport scrive: “Leonardo Spinazzola è tornato in Nazionale dopo un’assenza prolungata dal 18 giugno 2023: la data della sua ultima partita contro l’Olanda, nella finale per il terzo posto di Nations League, con Mancini in panchina. Felice? Felicissimo. Una sorpresa, una bellezza, la soddisfazione più pura all’apice di un percorso intrapreso nell’estate 2024 con il Napoli. Con Antonio Conte. E con un amico che più non si può: Matteo Politano. E qui, beh, non può sfuggire un particolare: Spina, infatti, è stato convocato da Gattuso proprio dopo il forfait di Matteo. La partita contro il Genoa come un portale nel tempo: Politano si ferma, entra Spinazzola e al novantesimo arriva la chiamata del ct. Da un amico all’altro. Sì. E se proprio vogliamo, in questo momento così bello e pieno di soddisfazioni meritate e conquistate sul campo, l’unico neo sulla gioia azzurra di Leo è proprio questo: non poter condividere con il fraterno amico anche l’Italia. Beh, mettiamola così: quella cominciata ieri a Coverciano con la preparazione delle partite contro Estonia e Israele, potrebbe essere soltanto la prima tappa di un nuovo percorso. La prima senza Politano e la prossima, magari, insieme. Sognando il Mondiale, perché no. Si vedrà. Calma e sangue freddo, l’importante era ricominciare”.

Factory della Comunicazione