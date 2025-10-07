Nuovo stadio, ADL deciso su Poggioreale nonostante le resistenze del Comune

Per Aurelio De Laurentiis il tema relativo al nuovo stadio da regalare al Napoli – e a Napoli – resta di stretta attualità. Ad aggiornare sulla situazione è il quotidiano Il Mattino in edicola quest’oggi, secondo cui il numero uno azzurro sarebbe intenzionato a far sorgere l’impianto nell’area del Caramanico, a Poggioreale, nonostante alcune resistenze avanzate dai mercatali di zona e dalla politica cittadina.

Questo, attraverso il quotidiano, il pensiero del patron: “La presenza dell’area mercatale Caramanico su una piccola area interessata dal progetto non è idonea a determinare alcun arresto procedimentale, essendo necessaria, opportuna e ben possibile l’individuazione da parte delle Pubbliche amministrazioni interessate, di spazi alternativi per la prosecuzione delle predette attività, consentendo, nel rispetto degli interessi degli operatori mercatali, il pieno sviluppo dell’area grazie all’iniziativa promossa dalla scrivente”.