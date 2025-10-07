NewsCalcioRassegna Stampa

Nazionali del Napoli: date, orari di tutte le gare

By Giuseppe Sacco
0

ITALIA (MERET, DI LORENZO, SPINAZZOLA)
Qualificazioni Mondiali 2026
11/10 ore 20.45: Estonia-Italia (Rai 1)
14/10 ore 20.45: Italia-Israele (Rai 1)

 

 

ITALIA U21 (MARIANUCCI)
Qualificazioni EuroU21
10/10 ore 18.15: Italia U21-Svezia U21 (Rai 2)
14/10 ore 18.15: Italia U21-Armenia U21 (Rai 2)

 

SLOVACCHIA (LOBOTKA)
Qualificazioni Mondiali 2026
10/10 ore 20.45: Irlanda del Nord-Slovacchia
13/10 ore 20.45: Slovacchia-Lussemburgo

 

BELGIO (DE BRUYNE)
Qualificazioni Mondiali 2026
10/10 ore 20.45: Belgio-Macedonia del Nord
13/10 ore 20.45: Galles-Belgio

 

SCOZIA (GILMOUR, McTOMINAY)
Qualificazioni Mondiali 2026
09/10 ore 20.45: Scozia-Grecia
12/10 ore 18.00: Scozia-Bielorussia

 

URUGUAY (OLIVERA)
Non convocato

OLANDA (NOA LANG)
Non convocato

KOSOVO (RRAHMANI)
Non convocato

MILINKOVIC-SAVIC (SERBIA)
Non convocato

CAMERUN (ANGUISSA)Mondiali 2026 – Qualificazione
08/10 ore 15.00: Mauritius-Camerun
13/10 ore 18.00: Camerun-Angola

 

DANIMARCA (HOJLUND)
Qualificazioni Mondiali 2026
09/10 ore 20.45: Bielorussia-Danimarca
12/10 ore 20.45: Danimarca-Grecia

 

MACEDONIA DEL NORD (ELMAS)
Qualificazioni Mondiali 2026
10/10 ore 20.45: Belgio-Macedonia del Nord
13/10 ore 20.45: Macedonia del Nord-Kazakistan

