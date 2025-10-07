“Napoli, Conte abile ad incidere sulla testa dei calciatori! Da pazzi discutere De Bruyne”
Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo ed ex osservatore del Chelsea, ha commentato ai microfoni di Salite sulla giostra (Stile Tv) la vittoria del Napoli in rimonta per 2-1 sul Genoa.
“Conte è abile ad influire sulla testa e sulla mentalità dei giocatori. Altri club, anche importanti, lavorano sulla fisicità, sull’arrivare prima dell’avversario, ma non lavorano sulla testa. Conte oltre all’allenamento fisico e mentale, ottiene i risultati migliori.
Hojlund? Imparare la filosofia United significa vincere e basta. Quando indossi quella maglia, devi fare tutto ciò che serve per vincere. In Italia ha imparato la cazzimma, lì invece ha imparato le situazioni tecniche-tattiche che servono per fare gol. Ha la cattiveria degli inglesi. Il Napoli lo aiuta tantissimo perchè la squadra si muove per mettere in funzione i giocatori nel miglior modo possibile e Hojlund ne giova.
De Bruyne? Non solo il Napoli era su di lui, qualcuno si è avvicinato. Però, il Napoli ha vinto lo scudetto, è diventato un club internazionale, con grandi aspirazioni e quindi lui ha scelto la destinazione migliore. De Bruyne è un giocatore completo, non si può discutere. Quando sei nel Napoli e giochi al Maradona, rendi almeno 8% in più perchè il pubblico fa la differenza. Quella maglia la senti la scaletta dello stadio è impegnativa!
Gasperini è un personaggio molto strano, porta i giocatori sempre allo stremo perché picchia duro. All’inizio il rendimento è altissimo, ma c’è da capire se questa manutenzione dei giocatori alla Roma può andar bene. A Bergamo ha fatto benissimo, c’è da capire se nell’ambiente atipico di Roma dal punto di vista del clima varrà la stessa cosa. A Napoli invece il clima è sempre quello, il giocatore è abituato a questi allenamenti e credo possa mantenere una resistenza diversa”.