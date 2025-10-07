NewsCalcioNapoli

Milinkovic-Savic ha un problema alla schiena. Fa ritorno a Napoli

By Filippo Maria Aiello
0

Alla lunga lista dell’infermeria napoletana si aggiunge anche il portiere Vanja Milinkovic-Savic. Il giocatore è partito per gli impegni con la nazionale serba ma ha dovuto subito fare marcia indietro per un problema alla schiena. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino: “Si è aggiunto anche Milinkovic-Savic alla lunga lista degli indisponibili di Conte. Lo ha confermato nella serata di ieri Dragan Stojkovic, il ct serbo: ‘Ha problemi alla schiena, non ci sarà’. Un fastidio che era presente già domenica contro il Genoa ed era stato gestito dallo staff medico azzurro. E che per la prossima settimana dovrebbe vedere l’estremo a riposo per poter recuperare al meglio. Non preoccupa in vista del Torino”

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Conte pensa ad un nuovo ruolo per Vergara a causa degli infortuni

News

Marcello Altamura sul problema infortuni: “Non è un segreto che Conte spremesse i…

News

“È evidente che De Bruyne è un calciatore in grado di accendere la luce in qualsiasi…

News

La previsione di fine lavori del Collana. Parla De Luca

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.