Milinkovic-Savic ha un problema alla schiena. Fa ritorno a Napoli

Alla lunga lista dell’infermeria napoletana si aggiunge anche il portiere Vanja Milinkovic-Savic. Il giocatore è partito per gli impegni con la nazionale serba ma ha dovuto subito fare marcia indietro per un problema alla schiena. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino: “Si è aggiunto anche Milinkovic-Savic alla lunga lista degli indisponibili di Conte. Lo ha confermato nella serata di ieri Dragan Stojkovic, il ct serbo: ‘Ha problemi alla schiena, non ci sarà’. Un fastidio che era presente già domenica contro il Genoa ed era stato gestito dallo staff medico azzurro. E che per la prossima settimana dovrebbe vedere l’estremo a riposo per poter recuperare al meglio. Non preoccupa in vista del Torino”

