Marcello Altamura sul problema infortuni: “Non è un segreto che Conte spremesse i calciatori”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Cronache di Napoli Marcello Altamura: “Non penso che ci sia una medicina da prendere per guarire dal problema infortuni. Penso ci siano una serie di motivazioni che si incrociano. Non è un segreto che Conte spreme i giocatori. Ci sono carichi di allenamenti importanti. C’è poi un gruppo abituato a giocare una sola partita a settimana, mentre ora si spendono parecchie energie. È vero che Garcia e Rongoni all’epoca furono massacrati di critiche, ma bisogna anche dire che il francese fu cacciato mentre Conte ha vinto uno scudetto. E questo la dice lunga. I giovani? In Italia abbiamo una concezione un po’ diversa. Da noi anche un 22enne o un 23enne viene considerato giovane. Il Napoli ha purtroppo un po’ il trend del calcio italiano, ossia tende a dargli poco spazio senza lanciarli”.

