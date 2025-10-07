Lukaku, rientro a Napoli entro fine ottobre: obiettivo il ritorno in campo a dicembre

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Het Laatste Nieuws Geert Lambaerts:

“Maesschalck è il fisioterapista storico di Lukaku, che lo sta seguendo anche in questo periodo. È il preparatore che ha lavorato anche con Mertens. Lukaku ha scelto di fare la terapia conservativa, seguendo il consiglio del suo fisioterapista, che non riteneva necessaria l’operazione. Secondo le mie informazioni per fine ottobre Romelu tornerà a Napoli. C’è un contatto continuo e quotidiano tra Maesschalck e i medici del Napoli. Penso che Lukaku potrebbe tornare ad allenarsi a novembre, e punta a un ritorno in campo a dicembre. Questo è l’obiettivo, anche se nessuno ne è sicuro. Ma c’è fiducia che si possano rispettare i tempi, che normalmente dovrebbero vederlo di nuovo in campo a dicembre. Il suo futuro? L’Anderlecht lo aspetta, ma non credo che il momento sia la prossima stagione. Penso che giocherà almeno un’altra stagione in Italia, forse ancora a Napoli. De Bruyne? Le discussioni viste con Conte c’erano anche con Guardiola e i vari ct del Belgio. Il giocatore vuole rimanere in campo per tutta la partita e si sono viste discussioni del genere anche in passato”.