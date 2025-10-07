La volontà di Conte, adesso, è quella di costruire un ciclo

Dove lui avrà ancora una volta un ruolo centrale. Con De Laurentiis al suo fianco. Antonio Conte sa plagiare, sa entrare nella mente e nel cuore dei giocatori, li fa sentire più grandi di quello che sono, cioè grandi come vorrebbero essere: è questo il senso del suo lavoro.

Factory della Comunicazione

Il suo modo di lavorare, scrive Il Mattino, è specialissimo. Non fermatevi alla scorza, alla grinta. Lo studio vero è il gioco e tutto quello che occorre per costruirlo, le infinite ore in sala-video con i calciatori.

Non c’è dettaglio che per quest’uomo non diventi ossessione. Prendere le parole di Hojlund a Radio Crc subito dopo la gara con il Genoa: «Conte è esattamente ciò di cui ho bisogno in questo momento nella mia carriera. Ci siamo incontrati nel momento giusto». Non solo nella sua di carriera.