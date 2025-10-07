NewsCalcioIn Evidenza

La volontà di Conte, adesso, è quella di costruire un ciclo

By Simona Marra
Dove lui avrà ancora una volta un ruolo centrale. Con De Laurentiis al suo fianco. Antonio Conte sa plagiare, sa entrare nella mente e nel cuore dei giocatori, li fa sentire più grandi di quello che sono, cioè grandi come vorrebbero essere: è questo il senso del suo lavoro.

Il suo modo di lavorare, scrive Il Mattino, è specialissimo. Non fermatevi alla scorza, alla grinta. Lo studio vero è il gioco e tutto quello che occorre per costruirlo, le infinite ore in sala-video con i calciatori.

Non c’è dettaglio che per quest’uomo non diventi ossessione. Prendere le parole di Hojlund Radio Crc subito dopo la gara con il Genoa: «Conte è esattamente ciò di cui ho bisogno in questo momento nella mia carriera. Ci siamo incontrati nel momento giusto». Non solo nella sua di carriera.

