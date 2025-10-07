XCalcioNews

La sfida con la Juventus prima di Benfica e Chelsea. Gli incroci azzurri in campionato e Champions League

Il nuovo anno inizierà con il botto per il Napoli

By Guido Russo
0

Sfide ravvicinate con la Juventus e Champions League. Con il calendario asimmetrico, da qualche anno non si verifica più un ordine tra sfide di andata e ritorno in Serie A. Succede, quindi, di poter incontrare un avversario a poco tempo di distanza. È quello che accadrà anche tra Napoli e Juventus che si sfideranno alla 14esima e 22esima giornata. La Lega ha reso noto le date e gli orari degli anticipi e i posticipi, con relativa programmazione tv, proprio fino alla 22esima giornata.

Factory della Comunicazione

Napoli-Juventus

Quello che già era chiaro fin dall’inizio, è che il Napoli avrebbe incontrato la Juventus due volte in poco più di un mese. Con l’ufficialità del calendario, però, si è saputo anche il giorno. Napoli-Juve si giocherà domenica 7 dicembre alle 20:45. Il big match capiterà soltanto tre giorni prima della Champions, con i partenopei impegnati sul campo del Benfica il 10 dicembre alle 21:00. Anche la squadra di Tudor giocherà nello stesso giorno in casa contro il Pafos. E la Coppa Italia? La settimana prima: Juventus-Udinese martedì 2 dicembre alle 21:00; Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre alle 18:00. Nel fine settimana precedente, i bianconeri scenderanno di sabato in campo con il Cagliari, mentre il Napoli farà visita alla Roma di domenica in notturna.

Juventus-Napoli

Un discorso simile accade anche per la sfida di ritorno, in programma domenica 25 gennaio alle 20:45. Tre giorni dopo Juve-Napoli, la squadra di Conte dovrà vedersela con i campioni del mondo in carica del Chelsea al Maradona, mercoledì 28 gennaio alle 21:00. La sfida con i bianconeri capiterà a cavallo tra quella con i Blues, appunto, e quella con il Copenhagen: già, perché per il Napoli ci sarà la fredda trasferta in Danimarca la settimana prima, martedì 20 gennaio alle 21:00. La Juventus in questo senso si trova in una situazione analoga, con la sfida al Benfica del 21 gennaio e quella al Monaco del 28 gennaio.

Gennaio: un mese complesso per il Napoli

Il Napoli è atteso da diversi big match nel mese di gennaio. In poche settimane, infatti, la squadra di Conte incontrerà Lazio e Inter, oltre alla già citata Juventus e alle sfide di Champions, probabilmente decisive per il passaggio del turno, contro Copenhagen e Chelsea. La Coppa d’Africa influirà sulle scelte del tecnico dei partenopei, visto che per diverse settimane è prevista l’assenza di Frank Anguissa, che con il suo Camerun proverà a vincere la competizione continentale. Una mancanza nella rosa del Napoli che non sarà semplice da sopperire.

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Milinkovic-Savic ha un problema alla schiena. Fa ritorno a Napoli

News

Conte pensa ad un nuovo ruolo per Vergara a causa degli infortuni

News

Marcello Altamura sul problema infortuni: “Non è un segreto che Conte spremesse i…

News

“È evidente che De Bruyne è un calciatore in grado di accendere la luce in qualsiasi…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.