La sfida con la Juventus prima di Benfica e Chelsea. Gli incroci azzurri in campionato e Champions League

Sfide ravvicinate con la Juventus e Champions League. Con il calendario asimmetrico, da qualche anno non si verifica più un ordine tra sfide di andata e ritorno in Serie A. Succede, quindi, di poter incontrare un avversario a poco tempo di distanza. È quello che accadrà anche tra Napoli e Juventus che si sfideranno alla 14esima e 22esima giornata. La Lega ha reso noto le date e gli orari degli anticipi e i posticipi, con relativa programmazione tv, proprio fino alla 22esima giornata.

Napoli-Juventus

Quello che già era chiaro fin dall’inizio, è che il Napoli avrebbe incontrato la Juventus due volte in poco più di un mese. Con l’ufficialità del calendario, però, si è saputo anche il giorno. Napoli-Juve si giocherà domenica 7 dicembre alle 20:45. Il big match capiterà soltanto tre giorni prima della Champions, con i partenopei impegnati sul campo del Benfica il 10 dicembre alle 21:00. Anche la squadra di Tudor giocherà nello stesso giorno in casa contro il Pafos. E la Coppa Italia? La settimana prima: Juventus-Udinese martedì 2 dicembre alle 21:00; Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre alle 18:00. Nel fine settimana precedente, i bianconeri scenderanno di sabato in campo con il Cagliari, mentre il Napoli farà visita alla Roma di domenica in notturna.

Juventus-Napoli

Un discorso simile accade anche per la sfida di ritorno, in programma domenica 25 gennaio alle 20:45. Tre giorni dopo Juve-Napoli, la squadra di Conte dovrà vedersela con i campioni del mondo in carica del Chelsea al Maradona, mercoledì 28 gennaio alle 21:00. La sfida con i bianconeri capiterà a cavallo tra quella con i Blues, appunto, e quella con il Copenhagen: già, perché per il Napoli ci sarà la fredda trasferta in Danimarca la settimana prima, martedì 20 gennaio alle 21:00. La Juventus in questo senso si trova in una situazione analoga, con la sfida al Benfica del 21 gennaio e quella al Monaco del 28 gennaio.