NewsCalcioRassegna Stampa

Kevin De….cisivo! Lo dicono i numeri del belga. Perché quando è in campo lui il Napoli segna a raffica

By Riccardo Cerino
0

A proposito: i tre gol fin qui già segnati da Kevin sono arrivati tutti lontano dal Maradona (Reggio Emilia, Firenze e Milano), motivo per il quale il popolo azzurro sta ancora aspettando il momento per abbracciare il campione dopo una rete sotto i propri occhi. Decisivo a prescindere. Non solo per i gol fatti, ma anche per quelli creati. Negli occhi di tutti ci sono quelle due magie con le quali ha innescato la doppietta di Hojlund contro lo Sporting in Champions. E l’impressione – confermata dopo la vittoria sul Genoa – è che De Bruyne riesca a spostare gli equilibri anche quando non è direttamente lui a fare gol o a disegnare l’ultimo decisivo passaggio.

 

Factory della Comunicazione

 

Oramai è una certezza. Con De Bruyne in campo sono arrivate 13 delle 14 reti stagionali degli azzurri. Praticamente il 99% dei gol. Non male come elemento per valutare l’impatto e l’importanza di Kevin in questo Napoli. L’unica rete arrivata senza di lui è stata quella contro il Cagliari, nel finale di una gara decisa proprio all’ultimo respiro. In quell’arrembaggio, infatti, servì più cuore che cervello, che invece è il vero punto di forza di De Bruyne.

 

 

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Torino, prevista per oggi la ripresa degli allenamenti: due titolari in dubbio per il…

Interviste

“De Bruyne e McTominay si completano a vicenda! Conte trasforma difficoltà in…

News

UFFICIALE – Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: ammenda al Napoli per…

News

Napoli, Lobotka torna in Italia per accertamenti. Conte punta a recuperare Buongiorno…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.