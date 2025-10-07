Kevin De….cisivo! Lo dicono i numeri del belga. Perché quando è in campo lui il Napoli segna a raffica

A proposito: i tre gol fin qui già segnati da Kevin sono arrivati tutti lontano dal Maradona (Reggio Emilia, Firenze e Milano), motivo per il quale il popolo azzurro sta ancora aspettando il momento per abbracciare il campione dopo una rete sotto i propri occhi. Decisivo a prescindere. Non solo per i gol fatti, ma anche per quelli creati. Negli occhi di tutti ci sono quelle due magie con le quali ha innescato la doppietta di Hojlund contro lo Sporting in Champions. E l’impressione – confermata dopo la vittoria sul Genoa – è che De Bruyne riesca a spostare gli equilibri anche quando non è direttamente lui a fare gol o a disegnare l’ultimo decisivo passaggio.

Oramai è una certezza. Con De Bruyne in campo sono arrivate 13 delle 14 reti stagionali degli azzurri. Praticamente il 99% dei gol. Non male come elemento per valutare l’impatto e l’importanza di Kevin in questo Napoli. L’unica rete arrivata senza di lui è stata quella contro il Cagliari, nel finale di una gara decisa proprio all’ultimo respiro. In quell’arrembaggio, infatti, servì più cuore che cervello, che invece è il vero punto di forza di De Bruyne.

