Adnkronos News

Italiana trovata senza vita a Formentera, autopsia esclude morte violenta

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – La Guardia Civil di Formentera ha escluso la morte violenta di Luisa Asteggiano, la 45enne di Bra, in provincia di Cuneo, trovata senza vita domenica nella sua abitazione a Es Pujols. Lo scrive la Voz de Ibizia citando i risultati dell'autopsia condotta sul corpo della donna. La Guardia Civil ha fatto sapere di essere in attesa di altri esami che possano stabilire le cause del decesso della cittadina italiana che viveva da dieci anni sull'isola. Il compagno della vittima, l'italiano 51enne Ivan Sauna inizialmente sospettato di violenza di genere, è stato portato questa mattina in tribunale a Ibiza per essere ascoltato. 
—internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Sarah Toscano lancia ‘Met Gala’, ma il nuovo singolo non convince……

Adnkronos News

Guidesi: “Su automotive anche Germania su nostre posizioni, Ue decida”

Adnkronos News

Trump contro Greta Thunberg, l’attivista risponde: “Gestione della…

Adnkronos News

Juventus, Tether entra nel CdA? La conferma: “Presenteremo candidati”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.