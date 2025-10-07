Adnkronos News

Inviata ‘Fuori dal coro’ aggredita a Treviso durante servizio su baby gang

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Aggressione ai danni della giornalista Cristina Autore, inviata a Treviso dalla trasmissione di Retequattro 'Fuori dal coro' per un servizio sulle baby gang. Mentre la reporter stava intervistando due giovani, un gruppo di adolescenti ha iniziato a gridarle contro e a lanciare bottiglie contro di lei e la troupe. La giornalista è stata colpita a un ginocchio ed è dovuta ricorrere alle cure mediche in pronto soccorso dove è stata sottoposta a una radiografia. Questa mattina Autore ha presentato denuncia. "Sono sconvolta – racconta la giornalista all'Adnkronos – e sconvolge il fatto che ragazzini di 14-15 anni usino tanta violenza. Ho avuto l'impressione che quella strada, in centro sotto i porticati, sia 'zona' loro".  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Panichi, dopo Sinner ecco l’avventura con Rune: “Ragazzo…

Adnkronos News

Record a Torino, anello Bulgari con raro diamante rosa venduto per 2,26 milioni

Adnkronos News

Meloni: “Io denunciata per concorso in genocidio Crosetto e Tajani, primo caso…

Adnkronos News

Francia, Darnis (Luiss): “Crisi in Italia sarebbe gestita meglio”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.