In Olanda già si ipotizza un prestito a gennaio per Noa Lang

Noa Lang, l’esterno arrivato al Napoli dal PSV questa estate, probabilmente si aspettava un minutaggio maggiore, invece per lui qualche spicciolo di gara e niente altro. In occasione del gol del vantaggio del Napoli contro il Genoa, è stato anche invitato da Juan Jesus ad unirsi al gruppo per festeggiare, come se il calciatore fosse “un po’ in disparte”. In Olanda già se ne parla, tanto che, secondo quanto riportato da “Soccer News”, portale olandese, si ipotizzerebbe una cessione in prestito di Noa Lang in occasione dell’apertura della finestra del mercato invernale. Nonostante la bella accoglienza dello spogliatoio, Lang finora non è riuscito ad ambientarsi nel vestito tattico di Conte, dunque potrebbe decidere di cambiare aria.

