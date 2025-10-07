NewsCalcioSu X.com

Gattuso: “Spina? Lo ringrazio, non è facile essere così a 32 anni”

By Simona Marra
0

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana dall’aula magna di Coverciano ha presentato in conferenza stampa le prossime sfide contro Estonia (11 ottobre) e Israele (14 ottobre) valide per la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Soffermandosi più volte sull’azzurro Leonardo Spinazzola. Queste le sue parole riportate da Tuttonapoli:

 

Factory della Comunicazione

Come mai Spinazzola e Piccoli al posto di Politano e Zaccagni?
“Giocheremo la prima in un modo e la seconda in un altro modo, le scelte sono state fatte in queste basi qua. Mi dispiace per i giocatori che abbiamo perso, ma sono arrivati giocatori che possono darci una mano. Le scelte sono state fatte pensando a queste gare”.

Come hai trovato Spinazzola e Cristante?
“Noi giriamo tanto. Faccio spendere un po’ di soldi anche alla Federazione perché abbiamo tanti uomini che coprono tutte le partite… Quando giri e hai tante persone e vedi delle cose le devi premiare. Mi dispiace qualcuno sia rimasto a casa, ma le valutazione vengono fatte in base a ciò che si vede. Poi io mi assumo le mie responsabilità”.

Può dirci qualcosa sul ritorno di Spinazzola? Dove giocherà?
“Il ruolo è il ruolo suo, poi è normale che qualche spezzone lo può fare anche più alto perché ha velocità e qualità. Lui è stato sfortunato, gli è mancato continuità e ora la sta trovando. Ma lo devo ringraziare: l’ho chiamato dopo l’infortunio di Politano e mi ha dato subito grande disponibilità. Non è facile essere così a 32 anni, ci sono passato anche da calciatore. Lui è venuto con voglia, con grande passione e ho apprezzato molto”.

Potrebbe piacerti anche
News

Serie A, si rincontrano in vetta due città simbolo del Centro Sud

News

Napoli e il suo fattore K

Calcio

“Andrei molto cauto nel giudicarlo, le sue capacità sono importanti”

News

La volontà di Conte, adesso, è quella di costruire un ciclo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.