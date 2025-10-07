Gattuso: “Spina? Lo ringrazio, non è facile essere così a 32 anni”

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana dall’aula magna di Coverciano ha presentato in conferenza stampa le prossime sfide contro Estonia (11 ottobre) e Israele (14 ottobre) valide per la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Soffermandosi più volte sull’azzurro Leonardo Spinazzola. Queste le sue parole riportate da Tuttonapoli:

Come mai Spinazzola e Piccoli al posto di Politano e Zaccagni?

“Giocheremo la prima in un modo e la seconda in un altro modo, le scelte sono state fatte in queste basi qua. Mi dispiace per i giocatori che abbiamo perso, ma sono arrivati giocatori che possono darci una mano. Le scelte sono state fatte pensando a queste gare”.

Come hai trovato Spinazzola e Cristante?

“Noi giriamo tanto. Faccio spendere un po’ di soldi anche alla Federazione perché abbiamo tanti uomini che coprono tutte le partite… Quando giri e hai tante persone e vedi delle cose le devi premiare. Mi dispiace qualcuno sia rimasto a casa, ma le valutazione vengono fatte in base a ciò che si vede. Poi io mi assumo le mie responsabilità”.

Può dirci qualcosa sul ritorno di Spinazzola? Dove giocherà?

“Il ruolo è il ruolo suo, poi è normale che qualche spezzone lo può fare anche più alto perché ha velocità e qualità. Lui è stato sfortunato, gli è mancato continuità e ora la sta trovando. Ma lo devo ringraziare: l’ho chiamato dopo l’infortunio di Politano e mi ha dato subito grande disponibilità. Non è facile essere così a 32 anni, ci sono passato anche da calciatore. Lui è venuto con voglia, con grande passione e ho apprezzato molto”.