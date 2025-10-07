Fuori ora il secondo episodio di OiR – Oltre il Risultato
È disponibile ora il secondo episodio del podcast in collaborazione con IlNapoliOnline
È online il secondo episodio di Oltre il Risultato, un podcast a cura di Guido Russo.
È disponibile su Spotify oggi, 7 Ottobre 2025 a partire dalle ore 9.
Di cosa parliamo:
- I problemi di Lazio e Torino;
- La partita di Zaniolo;
- Da dove può ripartire la Fiorentina;
- Chi è la colonna portante del Napoli.
Si potrà ascoltare tramite app oppure cliccando sul seguente link: https://open.spotify.com/show/1ZN631gT24kSDpsGtM1Wql?si=0C9-a4rbSzWCjE7KTR1dQA
Non perdetelo!