Fuori ora il secondo episodio di OiR – Oltre il Risultato

È disponibile ora il secondo episodio del podcast in collaborazione con IlNapoliOnline

By Guido Russo
È online il secondo episodio di Oltre il Risultato, un podcast a cura di Guido Russo.
È disponibile su Spotify oggi, 7 Ottobre 2025 a partire dalle ore 9.

Di cosa parliamo:

  • I problemi di Lazio e Torino;
  • La partita di Zaniolo;
  • Da dove può ripartire la Fiorentina;
  • Chi è la colonna portante del Napoli.

Si potrà ascoltare tramite app oppure cliccando sul seguente link: https://open.spotify.com/show/1ZN631gT24kSDpsGtM1Wql?si=0C9-a4rbSzWCjE7KTR1dQA

