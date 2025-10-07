A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il professor Guido Trombetti con il suo editoriale: “Anche in questa sosta ci portiamo dietro il problema degli infortuni. Una causa precisa non c’è. Individuo in quella principale lo stress al quale sono sottoposti i giocatori, con i tanti impegni. Il Napoli gioca da un po’ di tempo sembra pagare un prezzo più alto delle altre. Sarà opportuno che Conte prenda dei provvedimenti, se davvero questo trend dipende anche dall’intensità del lavoro fisico. Contro il Genoa il Napoli ha perso qualcosa con gli esterni alti, questo è un dato su cui bisogna riflettere. Sottolineo che anche con Politano e Neres insieme in campo gli azzurri non hanno mai tirato in porta. Ecco perché l’allenatore sta cercando soluzioni offensive col centrocampo a quattro. È evidente che De Bruyne è un calciatore in grado di accendere la luce in qualsiasi momento”.

Factory della Comunicazione