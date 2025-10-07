Dopo 36 anni Napoli e Roma in testa alla classifica. Le due città simbolo del Centro Sud

Sesta giornata di campionato, Napoli e Roma in testa alla classifica con dieci punti. L’ultima volta che accadde fu il 24 settembre 1989. Maradona, di testa, pareggiò a Cremona e gli azzurri di Bigon evitarono il sorpasso dei giallorossi di Radice che sconfissero 1-0 il Cesena con gol di Desideri. Era il calcio dei due punti. Come due erano le corsie dell’autostrada Roma-Napoli. L’alta velocità ferroviaria era un pour parler: i cantieri sarebbero stati aperti solo nel 1994. Era effettivamente un altro mondo. Non è un modo di dire. Quell’anno, il Napoli finì col vincere lo scudetto. Venne celebrato come meglio non si sarebbe potuto il crepuscolo di Maradona. La Roma si piazzò sesta e andò in Coppa Uefa. I presidenti erano Corrado Ferlaino e Dino Viola. Entrambi espressione del potere democristiano. Viola più brillante, sagace, non si sottraeva mai a spadaccini dialettici con chicchessia. Ferlaino più sfuggente, ombroso, grande fiuto per il calcio, meno amante della dialettica. Incarnavano il Novecento. Viola lasciò la Roma due anni dopo, nel 91. Ferlaino rimase aggrappato alla sua creatura un decennio in più. Un decennio tutt’altro che memorabile.

