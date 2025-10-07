Da esubero a insostituibile: è un “rinnovato” Spinazzola

In forma splendida, sembra essere tornato quello ante infortunio. Al momento non si può fare a mano di questo Spinazzola. Sempre sorridente, sempre positivo, sta vivendo una seconda giovinezza. Se ne è accorto anche Gattuso che lo ha richiamato in nazionale. Intanto lui vorrebbe prolungare il suo rapporto con il Napoli e sicuramente se ne parlerà. Scrive il CdS: “La certezza è che il Napoli e ora la Nazionale possono contare su una seconda grande versione di Spinazzola, definitivamente tornato al top e più maturo tatticamente. Sulla fascia corre come un purosangue, punta e dribbla, crossa e tira, lotta e pressa, si adatta a destra e può giocare anche più alto o a tutta fascia, considerando l’efficacia nella doppia fase: domenica è entrato lui e Norton-Cuffy, una freccia di 21 anni e prospettive grandiose, ha cominciato a soffrire. Una stagione fa, di questi tempi, giocava poco e sembrava potesse andare via a gennaio. E ora? Leo ha espresso il desiderio di rinnovare con il Napoli e di certo se ne parlerà. Anche perché, tutto sommato, questo ragazzino di 32 anni ha ancora un bel po’ di cose da dare”

