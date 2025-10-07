NewsCalcioRassegna Stampa

CdS – Si scrive Leo, si legge Leone. Spinazzola incisivo e decisivo

By Emilia Verde
0

Uno degli elementi fondamentali di questo Napoli, è Leonardo Spinazzola, convocato anche da mister Gattuso per i prossimi impegni della nazionale. Il Corriere dello Sport scrive: “Leo come un leone, insomma. Incisivo, decisivo, continuo: 7 presenze su 8 finora, 5 in campionato e 2 in Champions, 461 minuti e una sola volta fermo a scopo preventivo. Produrre paragoni rispetto al periodo pazzesco vissuto a cavallo dell’Europeo vinto dall’Italia, quando il gravissimo infortunio fermò la corsa inarrestabile di uno dei migliori esterni al mondo del momento, non sembra la migliore delle scelte: altra epoca, altra età. Ma la certezza è che il Napoli e ora la Nazionale possono contare su una seconda grande versione di Spinazzola, definitivamente tornato al top e più maturo tatticamente. Sulla fascia corre come un purosangue, punta e dribbla, crossa e tira, lotta e pressa, si adatta a destra e può giocare anche più alto o a tutta fascia, considerando l’efficacia nella doppia fase: domenica è entrato lui e Norton-Cuffy, una freccia di 21 anni e prospettive grandiose, ha cominciato a soffrire.

Factory della Comunicazione

La sua tenacia e la collaborazione professionale con Conte lo hanno riportato a grandissimi livelli, lucidandone il talento in dotazione. E così, beh, in questo momento è avanti su tutti nelle gerarchie: fa parte degli anelli essenziali della squadra. Il paradosso? Una stagione fa, di questi tempi, giocava poco e sembrava potesse andare via a gennaio. Anzi, con la Fiorentina era in ballo uno scambio con Biraghi. E ora? Leo ha espresso il desiderio di rinnovare con il Napoli e di certo se ne parlerà. Anche perché, tutto sommato, questo ragazzino di 32 anni ha ancora un bel po’ di cose da dare”.
Potrebbe piacerti anche
News

Attesi per oggi gli esiti degli esami per Politano e Lobotka

News

La sfida di De Laurentiis sulla vicenda stadio

News

Si ferma anche Milinkovic-Savic, non ci sarà nelle sfide della sua Serbia

News

Giovedì sera a “CALCIO SPRINT” su Radio Ibr Scampia la giornalista…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.