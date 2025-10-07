CdS – Si scrive Leo, si legge Leone. Spinazzola incisivo e decisivo

Uno degli elementi fondamentali di questo Napoli, è Leonardo Spinazzola, convocato anche da mister Gattuso per i prossimi impegni della nazionale. Il Corriere dello Sport scrive: “Leo come un leone, insomma. Incisivo, decisivo, continuo: 7 presenze su 8 finora, 5 in campionato e 2 in Champions, 461 minuti e una sola volta fermo a scopo preventivo. Produrre paragoni rispetto al periodo pazzesco vissuto a cavallo dell’Europeo vinto dall’Italia, quando il gravissimo infortunio fermò la corsa inarrestabile di uno dei migliori esterni al mondo del momento, non sembra la migliore delle scelte: altra epoca, altra età. Ma la certezza è che il Napoli e ora la Nazionale possono contare su una seconda grande versione di Spinazzola, definitivamente tornato al top e più maturo tatticamente. Sulla fascia corre come un purosangue, punta e dribbla, crossa e tira, lotta e pressa, si adatta a destra e può giocare anche più alto o a tutta fascia, considerando l’efficacia nella doppia fase: domenica è entrato lui e Norton-Cuffy, una freccia di 21 anni e prospettive grandiose, ha cominciato a soffrire.

