Carnevale: “Conte e Gasperini ti cambiano la vita. Napoli e Milan per lo Scudetto, Roma mina vagante”

Andrea Carnevale, ex attaccante di razza e oggi talent scout per l’Udinese, non ha dubbi: in un campionato sempre più equilibrato, la vera differenza la fanno gli allenatori. E proprio su due nomi fondamentali si sofferma: Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. Il primo, ora alla guida del Napoli, è per Carnevale una garanzia di competitività fino all’ultima giornata. Il secondo, nuovo volto della Roma, è invece un “costruttore di identità” in grado di rivoluzionare la squadra giallorossa.



“Dal momento in cui è stato annunciato Gasperini alla Roma – spiega Carnevale – ho subito pensato che sarebbe cambiata la geografia del nostro calcio. Un tecnico così ti cambia la vita, e la Roma potrà stare al passo del Napoli, almeno per un tratto”.



Napoli-Milan per lo Scudetto, Inter e Roma alle spalle



Per Carnevale, la corsa al titolo sarà una sfida tra Napoli e Milan. L’Inter rimane forte ma leggermente defilata, mentre la Roma può essere l’outsider: “Gasp ha bisogno di tempo per incidere, ma costruirà le basi per qualcosa di importante. A lui sono sempre riusciti miracoli anche con attaccanti poco celebrati”.



Un campionato in crescita



Secondo l’ex attaccante di Napoli e Roma, il livello del campionato è in crescita, sia per intensità che per qualità del gioco. “Ci sono partite che finalmente si lasciano guardare con interesse – commenta – e c’è una zona di metà classifica che può infastidire le grandi”.



De Bruyne, Hojlund e Modric: i fuoriclasse che spostano gli equilibri



Tra i protagonisti che stanno facendo la differenza, Carnevale inserisce De Bruyne, definito “un genio del calcio”, capace di determinare anche solo con l’intenzione di una giocata. “Lo seguivo già da giovanissimo al Genk, era nato per guidare. Oggi è un leader assoluto”.

Parole importanti anche per Modric e per Rabiot, considerato “un centrocampista completo e carismatico”.

Non manca un elogio per Hojlund, ora in forza al Napoli: “Ha tutte le caratteristiche del bomber moderno: attacca la profondità, gioca tra le linee, ha fame. Al Manchester United non ha brillato, ma il contesto non lo ha aiutato. A Napoli si è già inserito con personalità e crescerà ancora”.



Allegri al Milan: “Ha dato equilibrio e identità”



Infine, Carnevale sottolinea il ruolo decisivo anche di Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina del Milan: “Ha reso la squadra vera, lavorando in profondità su tattica e testa. In un campionato così equilibrato, sono i dettagli a fare la differenza. E quei dettagli, spesso, li mettono gli allenatori”.

