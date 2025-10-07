Attesi per oggi gli esiti degli esami per Politano e Lobotka

Durante la gara col Genoa, domenica sera, il Napoli ha perso due pedine importanti, per infortunio, Lobotka e Politano. Il Corriere dello Sport scrive: “Oggi si capirà anche quanto a lungo staranno fuori Matteo Politano e Stanislav Lobotka, ma è chiaro che anche ieri – all’indomani della sfida vinta contro il Genoa al Maradona – entrambi gli azzurri abbiano avuto contatti diretti con lo staff medico del Napoli per le sensazioni che valgono anche più di quello che diranno gli esami. L’esterno italiano non ha raggiunto la Nazionale di Gattuso “aprendo” le porte al compagno di squadra Spinazzola. C’è attesa e anche un po’ di apprensione per Matteo: il fastidio muscolare è un qualcosa che il club conosce già molto bene”.

