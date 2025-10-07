“Andrei molto cauto nel giudicarlo, le sue capacità sono importanti”

“Non è stata una partita facile, ma ce lo aspettavamo. Il Genoa ha una classifica bugiarda, perché a livello di prestazioni ha spesso fatto molto meglio di quanto dicano i punti, e Vieira sta dimostrando di essere un allenatore molto preparato. Ha lavorato benissimo sui raddoppi sulle fasce e ha avuto il coraggio di giocarsela con l’uno contro uno dietro — cosa non scontata, soprattutto contro una squadra come il Napoli.

Detto questo, il primo tempo degli azzurri è stato chiaramente sottotono. Probabilmente ha inciso anche la sfida di Champions, si è vista una squadra poco lucida, che ha faticato molto a superare il pressing del Genoa. E alla prima vera occasione, il Genoa è riuscito a trovare il vantaggio. Poi però nel secondo tempo è cambiato tutto. L’approccio è stato diverso, ma sono stati soprattutto i cambi a fare la differenza. Spinazzola ha dato profondità e ampiezza, ma De Bruyne è stato semplicemente decisivo.

Parliamoci chiaro: in Serie A, oggi, pochissime squadre possono permettersi di far riposare un giocatore del suo livello. È entrato e in meno di 45 minuti ha cambiato completamente il volto della partita, prendendosi la squadra sulle spalle e guidandola in una rimonta che, per come si era messa, era tutt’altro che scontata. La qualità alla fine è venuta fuori, e il Napoli ne ha da vendere”.