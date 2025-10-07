Conte pensa ad un nuovo ruolo per Vergara a causa degli infortuni

Per sopperire al problema infortuni, Antonio Conte sta pensando, e provando in allenamento, delle soluzioni per la sua squadra, approfittando anche della sosta nazionali. A quanto pare il mister sta pensando ad un ruolo inedito per il giovane talento Vergara. Ne parla nel dettaglio il Corriere del Mezzogiorno: “Riguardo a Politano, le opzioni sono molteplici: Neres, che rimarrà a Castel Volturno durante la sosta, scalpita e soprattutto nel 4-3-3 può assicurare l’uno contro uno ma ci sono anche altre idee. Spinazzola può giocare anche a destra come ha fatto contro il Genoa a gara in corso, Elmas ha la duttilità per calarsi in quel ruolo e durante i ritiri Conte ha lavorato anche su Vergara come ulteriore soluzione nella ricerca del vice Politano“.

