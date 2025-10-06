CalcioNewsSerie A

Ufficiali gli anticipi e i posticipi di Serie A: ecco il calendario dalla 13ª alla 22ª giornata

By Emanuela Menna
Sono stati annunciati gli anticipi e i posticipi della Serie A, dalle 13ª alla 22ª giornata.

 

13ª GIORNATA

  • Como-Sassuolo, venerdì 28/11/2025 – 20.45
  • Genoa-Verona, sabato 29/11/2025 – 15.00
  • Parma-Udinese, sabato 29/11/2025 – 15.00
  • Juventus-Cagliari, sabato 29/11/2025 – 18.00
  • Milan-Lazio, sabato 29/11/2025 v 20.45
  • Lecce-Torino, domenica 30/11/2025 – 12.30
  • Pisa-Inter, domenica 30/11/2025 – 15.00
  • Atalanta-Fiorentina, domenica 30/11/2025 v 18.00
  • Roma-Napoli, domenica 30/11/2025 – 20.45
  • Bologna-Cremonese, lunedì 01/12/2025 – 20.45

14ª GIORNATA

  • Sassuolo-Fiorentina, sabato 06/12/2025 – 15.00
  • Inter-Como, sabato 06/12/2025 – 18.00
  • Verona-Atalanta, sabato 06/12/2025 v 20.45
  • Cremonese-Lecce, domenica 07/12/2025 v 12.30
  • Cagliari-Roma, domenica 07/12/2025 v 15.00
  • Lazio-Bologna, domenica 07/12/2025 – 18.00
  • Napoli-Juventus, domenica 07/12/2025 – 20.45
  • Pisa-Parma, lunedì 08/12/2025 – 15.00
  • Udinese-Genoa, lunedì 08/12/2025 – 18.00
  • Torino-Milan, lunedì 08/12/2025 – 20.45

15ª GIORNATA

  • Lecce-Pisa, venerdì 12/12/2025 – 20.45
  • Torino-Cremonese, sabato 13/12/2025 – 15.00
  • Parma-Lazio, sabato 13/12/2025 v 18.00
  • Atalanta-Cagliari, sabato 13/12/2025 – 20.45
  • Milan-Sassuolo, domenica 14/12/2025 – 12.30
  • Fiorentina-Verona, domenica 14/12/2025 – 15.00
  • Udinese-Napoli, domenica 14/12/2025 – 15.00
  • Genoa-Inter, domenica 14/12/2025 – 18.00
  • Bologna-Juventus, domenica 14/12/2025 – 20.45
  • Roma-Como, lunedì 15/12/2025 – 20.45

16ª GIORNATA

  • Lazio-Cremonese, sabato 20/12/2025 – 18.00
  • Juventus-Roma, sabato 20/12/2025 – 20.45
  • Cagliari-Pisa, domenica 21/12/2025 – 12.30
  • Sassuolo-Torino, domenica 21/12/2025 – 15.00
  • Fiorentina-Udinese, domenica 21/12/2025 – 18.00
  • Genoa-Atalanta, domenica 21/12/2025 – 20.45
  • Napoli-Parma, mercoledì 14/01/2026 – 18.30
  • Inter-Lecce, mercoledì 14/01/2026 – 20.45
  • Verona-Bologna, giovedì 15/01/2026 – 18.30
  • Como-Milan, giovedì 15/01/2026 – 20.45

17ª GIORNATA

  • Parma-Fiorentina, sabato 27/12/2025 – 12.30
  • Lecce-Como, sabato 27/12/2025 – 15.00
  • Torino-Cagliari, sabato 27/12/2025 – 15.00
  • Udinese-Lazio, sabato 27/12/2025 – 18.00
  • Pisa-Juventus, sabato 27/12/2025 – 20.45
  • Milan-Verona, domenica 28/12/2025 – 12.30
  • Cremonese-Napoli, domenica 28/12/2025 – 15.00
  • Bologna-Sassuolo, domenica 28/12/2025 – 18.00
  • Atalanta-Inter, domenica 28/12/2025 – 20.45
  • Roma-Genoa, lunedì 29/12/2025 – 20.45

18ª GIORNATA

  • Cagliari-Milan, venerdì 02/01/2026 – 20.45
  • Como-Udinese, sabato 03/01/2026 – 12.30
  • Genoa-Pisa, sabato 03/01/2026 – 15.00
  • Sassuolo-Parma, sabato 03/01/2026 – 15.00
  • Juventus-Lecce, sabato03/01/2026 – 18.00
  • Atalanta-Roma, sabato 03/01/2026 – 20.45
  • Lazio-Napoli, domenica 04/01/2026 – 12.30
  • Fiorentina-Cremonese, domenica 04/01/2026 – 15.00
  • Verona-Torino, domenica  04/01/2026 – 18.00
  • Inter-Bologna, domenica 04/01/2026 – 20.45

19ª GIORNATA

  • Pisa-Como , martedì 06/01/2026 – 15.00
  • Lecce-Roma, martedì 06/01/2026 – 18.00
  • Sassuolo-Juventus, martedì 06/01/2026 – 20.45
  • Bologna-Atalanta, mercoledì 07/01/2026 – 18.30
  • Napoli-Verona, mercoledì 07/01/2026 – 18.30
  • Lazio-Fiorentina, mercoledì 07/01/2026 – 20.45
  • Parma-Inter, mercoledì 07/01/2026 – 20.45
  • Torino-Udinese, mercoledì 07/01/2026 – 20.45
  • Cremonese-Cagliari, giovedì 08/01/2026 – 18.30
  • Milan-Genoa, giovedì 08/01/2026 – 20.45

20ª GIORNATA

  • Como-Bologna, sabato 10/01/2026 – 15:00
  • Udinese-Pisa, sabato 10/01/2026 – 15:00
  • Roma-Sassuolo, sabato 10/01/2026 – 18:00
  • Atalanta-Torino, sabato 10/01/2026 – 20:45
  • Lecce-Parma, domenica 11/01/2026 – 12:30
  • Fiorentina-Milan, domenica 11/01/2026 – 15:00
  • Verona-Lazio, domenica 11/01/2026 – 18:00
  • Inter-Napoli, domenica 11/01/2026 – 20:45
  • Genoa-Cagliari, lunedì 12/01/2026 – 18:30
  • Juventus-Cremonese, lunedì 12/01/2026 – 20:45

21ª GIORNATA

  • Pisa-Atalanta, venerdì 16/01/2026 – 20:45
  • Udinese-Inter, sabato 17/01/2026 – 15:00
  • Napoli-Sassuolo, sabato 17/01/2026 – 18:00
  • Cagliari-Juventus, sabato 17/01/2026 – 20:45
  • Parma-Genoa, domenica 18/01/2026 – 12:30
  • Bologna-Fiorentina, domenica 18/01/2026 – 15:00
  • Torino-Roma, domenica 18/01/2026 – 18:00
  • Milan-Lecce, domenica 18/01/2026 – 20:45
  • Cremonese-Verona, lunedì 19/01/2026 – 18:30
  • Lazio-Como, lunedì 19/01/2026 – 20:45

22ª GIORNATA

  • Inter-Pisa, venerdì 22/01/2026 – 20:45
  • Como-Torino, sabato 24/01/2026 – 15:00
  • Fiorentina-Cagliari, sabato 24/01/2026 – 18:00
  • Lecce-Lazio, sabato 24/01/2026 – 20:45
  • Sassuolo-Cremonese, domenica 24/01/2026 – 12:30
  • Atalanta-Parma, domenica 25/01/2026 – 15:00
  • Genoa-Bologna, domenica 25/01/2026 – 15:00
  • Juventus-Napoli, domenica 25/01/2026 – 18:00
  • Roma-Milan, domenica 25/01/2026 – 20:45
  • Verona-Udinese, lunedì 26/01/2026 – 20:45

 

 

