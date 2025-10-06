spinazzola napoli
Spinazzola, prima out poi convocato dal ct Gattuso

La nazionale di Gattuso si appresta a giocare altre due gare per sperare nella qualificazione ai prossimi Mondiali, il primo con l’Estonia e l’altro con Israele. A sorpresa ieri notte è stato convocato anche Leonardo Spinazzola. Il Corriere dello Sport scrive: “Piovono gol azzurri e cattive notizie in attesa del raduno, fissato questa sera (entro le 23,30) a Coverciano. Cambiaghi, alla prima chiamata, e Orsolini scatenati al Dall’Ara. Cristante, richiamato dopo oltre un anno in Nazionale, ha risposto a Kean al Franchi. Gattuso, però, non può sorridere. Dopo aver perso Zaccagni per uno stiramento, ieri al Maradona si è fermato Politano, pedina chiave sulla fascia destra per interpretare il doppio modulo (4-4-2 e 3-5-2). Ieri notte il ct ha chiamato Spinazzola, che proprio al Maradona aveva preso il posto del compagno infortunato e che come Cristante, è campione d’Europa con Mancini ct. Torna in Nazionale dopo circa due anni, lo chiamò Spalletti nel settembre del 2023, la sua ultima apparizione è contro l’Olanda nel giugno 2023 (finale 3º posto di Nations). Con Bellanova infortunato, Rino avrebbe potuto pensare a Palestra (Cagliari) dall’Under 21 o ripescare Daniel Maldini, non a Chiesa, perché non è un ripiego e aveva scelto di rinviare ancora la sua chiamata in attesa confermasse i progressi mostrati a Liverpool. Zaccagni era stato rimpiazzato da Piccoli. Segnale preciso. Si proseguirà con il doppio centravanti. L’Italia, a caccia della qualificazione al Mondiale americano, continuerà a sfruttare la forza di Kean e Retegui. Pio Esposito, Raspadori e l’altro numero 9 della Fiorentina in alternativa. La rinuncia a Politano potrebbe spingere il ct con più decisione verso il 3-5-2. Nel gruppo è rientrato Udogie. Restano Orsolini e Cambiaghi come varianti offensive”.

