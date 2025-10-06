NewsCalcioIn Evidenza

Serie A, anticipi e posticipi dal 13° al 22° turno: orario e data di Napoli-Juventus

Serie A, anticipi e posticipi dal 13° al 22° turno: orario e data di Napoli-Juventus

By Nicola Mirone
0

La Lega Serie A ha rilasciato il calendario definitivo dalla tredicesima alla ventiduesima giornata di campionato. Andiamo a scoprire insieme gli impegni del Napoli di Conte.

Factory della Comunicazione

La Lega Serie A ha reso noti gli anticipi ed i posticipi che vanno dalla tredicesima alla ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Fino al 22° turno sapremo quindi precisamente le date e gli orari delle sfide del Napoli.

Ecco gli impegni del Napoli dalla 13a alla 22a giornata:

13a giornata Roma-Napoli Domenica 30 novembre, ore 20:45
OTTAVI COPPA ITALIA Napoli-Cagliari Mercoledì 3 dicembre, ore 18:00
14a giornata Napoli-Juventus Domenica 7 dicembre, ore 20:45
15a giornata Udinese-Napoli Domenica 14 dicembre, ore 15:00
16a giornata Napoli-Parma Mercoledì 14 gennaio, ore 18:30
17a giornata Cremonese-Napoli Domenica 28 dicembre, ore 15:00
18a giornata Lazio-Napoli Domenica 4 gennaio, ore 12:30
19a giornata Napoli-Verona Mercoledì 7 gennaio, ore 18:30
20a giornata Inter-Napoli Domenica 11 gennaio, ore 20:45
21a giornata Napoli-Sassuolo Sabato 17 gennaio, ore 18:00
22a giornata Juventus-Napoli Domenica 25 gennaio, ore 18:00

fonte: sscnapoli.it

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli, problemi per Milinkovic-Savic: lascia il ritiro della Nazionale

News

Fedele: “Gli infortuni del Napoli non dovrebbero capitare con questa…

News

Braida: “De Bruyne è un campione, Hojlund lo diventerà”

News

Napoli: Politano e Lobotka, ecco i tempi di recupero

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.