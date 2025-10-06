Serie A, anticipi e posticipi dal 13° al 22° turno: orario e data di Napoli-Juventus
Serie A, anticipi e posticipi dal 13° al 22° turno: orario e data di Napoli-Juventus
La Lega Serie A ha rilasciato il calendario definitivo dalla tredicesima alla ventiduesima giornata di campionato. Andiamo a scoprire insieme gli impegni del Napoli di Conte.
La Lega Serie A ha reso noti gli anticipi ed i posticipi che vanno dalla tredicesima alla ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Fino al 22° turno sapremo quindi precisamente le date e gli orari delle sfide del Napoli.
Ecco gli impegni del Napoli dalla 13a alla 22a giornata:
|13a giornata
|Roma-Napoli
|Domenica 30 novembre, ore 20:45
|OTTAVI COPPA ITALIA
|Napoli-Cagliari
|Mercoledì 3 dicembre, ore 18:00
|14a giornata
|Napoli-Juventus
|Domenica 7 dicembre, ore 20:45
|15a giornata
|Udinese-Napoli
|Domenica 14 dicembre, ore 15:00
|16a giornata
|Napoli-Parma
|Mercoledì 14 gennaio, ore 18:30
|17a giornata
|Cremonese-Napoli
|Domenica 28 dicembre, ore 15:00
|18a giornata
|Lazio-Napoli
|Domenica 4 gennaio, ore 12:30
|19a giornata
|Napoli-Verona
|Mercoledì 7 gennaio, ore 18:30
|20a giornata
|Inter-Napoli
|Domenica 11 gennaio, ore 20:45
|21a giornata
|Napoli-Sassuolo
|Sabato 17 gennaio, ore 18:00
|22a giornata
|Juventus-Napoli
|Domenica 25 gennaio, ore 18:00
fonte: sscnapoli.it