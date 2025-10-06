NewsCalcioRadio e Tv

On air “CALCIO SPRINT” su Radio Ibr Scampia in compagnia del giornalista Ciro Accardo

By Giuseppe Sacco
0

Calcio Sprint ore 21.00

Factory della Comunicazione

Conduce  Emilia Verde

 

In  studio da Napoli il redattore Guido Russo

 

News di Calcio femminile dall’esperto Maurizio Stabile

 

Da Monza  l’opinionista Marco Lepore

 

Da Napoli il collegamento con il giornalista Ciro Accardo

 

 

 

Alla regia e cura fonica Riccardo Cerino– Supervisor Valerio Granato

Seguiteci dal sito – https://www.radioibr.it/ascolta-online/

Ascoltaci con l’app. Radio iBR Scampia

 

 

Seguiteci in video su https://www.ilnapolionline.com/

 

Potrebbe piacerti anche
News

Serie A, anticipi e posticipi dal 13° al 22° turno: orario e data di Napoli-Juventus

News

Napoli, problemi per Milinkovic-Savic: lascia il ritiro della Nazionale

News

Fedele: “Gli infortuni del Napoli non dovrebbero capitare con questa…

News

Braida: “De Bruyne è un campione, Hojlund lo diventerà”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.