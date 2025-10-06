NewsCalcioRassegna Stampa

Nazionale Italiana – Il programma delle prossime due gare

By Emilia Verde
0

La nazionale di Rino Gattuso si appresta ad affrontare altre due gare per la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio. Il Corriere dello Sport scrive: “Un giorno di riposo per gli azzurri post-campionato. Raduno in serata. Solo domani scatteranno gli allenamenti, il prologo con la conferenza stampa del ct Gattuso (ore 14-15). Si gioca sabato a Tallinn con l’Estonia (ore 20.45). Il risultato di Norvegia-Israele (ore 18) ci dirà se possono nascere chance inattese di primo posto o se servirà cancellare l’attuale divario in differenza reti (meno 16) rispetto alla nazionale di Haaland per tentare aggancio e sorpasso a San Siro il 16 novembre, nell’ultima partita del girone. Martedì a Udine affronteremo Israele con la minaccia dei cortei pro-Pal e il Friuli blindato per motivi di sicurezza”.

