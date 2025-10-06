Napoli, problemi per Milinkovic-Savic: lascia il ritiro della Nazionale

Notizia dell’ultim’ora: Vanja Milinkovic-Savic ha lasciato il ritiro della nazionale. Il portiere farà dunque ritorno a Napoli.

Factory della Comunicazione

A quanto pare, il forfait dell’estremo difensore per le sfide contro Albania e Andorra, valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, è dovuto ad un mal di schiena.

Non dovrebbe trattarsi, secondo indiscrezioni, di un problema serio. Milinkovic-Savic sta pian piano conquistando il posto da titolare tra i pali del Napoli avendo disputato le ultime due sfide contro Sporting Lisbona e Genoa, vincendo il ballottaggio con Meret.