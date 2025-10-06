Napoli ha un nuovo idolo, Rasmus Hojlund

Il Napoli ha battuto il Genoa ieri a Maradona per 2-1, il secondo gol è stato segnato da Rasmus Hojlund. Il Corriere dello Sport scrive: “Una settimana da Hojlund. Tre gol al Maradona tra Sporting e Genoa, sei punti divisi in due competizioni, Champions e Serie A. Cinque giorni da ricordare per le prime gioie a Fuorigrotta, dove si sente già padrone di casa. Napoli ha un nuovo idolo che mostra fiero il sorriso contagioso dopo ogni rete. Sono state decisive le prime in casa – dopo quella al battesimo al Franchi contro la Fiorentina – perché hanno permesso al Napoli di Conte di ottenere la prima vittoria europea e un successo prezioso in rimonta in campionato prima della sosta. «Sto lavorando tanto per cercare di fare sempre meglio per la mia squadra per portare quanti più punti possibili. Non penso di essere cambiato molto – le sue parole al novantesimo – sto solo facendo il mio lavoro. Mi impegno ogni giorno in allenamento per riuscirci». Poi un retroscena relativo ai secondi prima del suo gol: «Conte mi aveva visto particolarmente stanco e mi ha detto: mettici la testa. Avevo bisogno anche di questo per darmi una rinfrescata e tornare così in partita».

Factory della Comunicazione