Napoli-Genoa, la reazione degli azzurri attraverso i numeri

Il Napoli ha battuto il Genoa ieri sera al Maradona per 2-1, dopo un primo tempo non all’altezza, ed un secondo con i cambi giusti e il modulo idoneo ai Fab Four. Il Corriere dello Sport scrive: “Una metamorfosi sul piano dell’impatto e dell’aggressività: KDB, tanto per dirne una, ha giocato chic e guadagnato anche 5 possessi. Artista e operaio. E dietro a lui e a Spinazzola, bravissimo a spegnere Norton-Cuffy e a martellare la fascia, sono cresciuti tutti: complessivamente meglio il Napoli dei Fab Four, 4-1-4-1, più pericoloso, reattivo e compatto di quello iniziale con il 4-3-3. Una gran bella reazione allo svantaggio, completa rispetto a San Siro: mai rimonta fu più importante di questa, alla seconda sosta e con la concorrenza in crescita. Agguerrita. Per sintetizzare in maniera estrema ma efficace il primo tempo, comunque, sono sufficienti i numeri: 72.5% di possesso, 332 passaggi a 123, lo strapotere nei duelli ma un solo tiro – alto, di Politano – contro i 4 del Genoa. Tutto chiaro? Napoli in gestione però mai realmente pericoloso o efficace nelle aggressioni offensive”.

