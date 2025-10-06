NewsCalcioRassegna Stampa

Napoli, fra le tre squadre nei cinque top tornei europei imbattute in casa nel 2025

By Emilia Verde
Il Napoli ha battuto il Genoa al Maradona per 2-1, mettendo da parte tre punti importanti prima della sosta per le nazionali. Il Corriere dello Sport scrive: “Vieira, in grande difficoltà di classifica e risultati, studia una strategia accorta ma senza timori, accettando anche l’uno contro uno: Frendrup e Masini a uomo su Lobotka e McTominay, Vasquez sulle tracce di Anguissa fino alla trequarti sulla costruzione avversaria. Risultato: pochi spazi, niente brividi. Neres e Politano, le ali del tridente, non impensieriscono mai seriamente Sabelli ed Ellertsson, né riescono a dialogare con Di Lorenzo e Olivera, e Marcandalli fa corpo a corpo con Hojlund giocando sul filo dei cartellini. In questo deserto azzurro, l’oasi del Genoa. All’improvviso, ma non è un miraggio: splendido scatto di Norton-Cuffy, tacco di Ekhator e via. La bella gioventù su cui fondare il prossimo futuro. Ma il Napoli ha presente, passato e campioni: 11-2 i tiri della ripresa, 5-0 nello specchio. E alla fine, un vanto: insieme con Liverpool e Monaco è una delle tre squadre dei cinque tornei top d’Europa imbattute in casa nel 2025”.

