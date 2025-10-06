Lobotka va Slovacchia per gli accertamenti: i tempi di recupero, la sosta ed una speranza

Non solo Gattuso perde Politano. Perché anche Calzona deve rinunciare a Lobotka. Infortunio del regista è apparso subito delicato e dalla prima diagnosi occorrono almeno 7 giorni di riposo prima di poter tornare in campo.

Factory della Comunicazione

Dunque anche per la Slovacchia che insegue il sogno della qualificazione al Mondiale una brutta tegola. Difficile immaginare i tempi di recupero. In ogni caso Lobotka sta raggiungendo il ritiro di Bratislava e gli accertamenti clinici verranno fatti lì.Ma pochi dubbi sul fatto che possa aggregarsi alla sua nazionale. La sosta di 2 settimane lascia aperta la speranza di un ritorno già a Torino. Ma tutto dipende dall esito degli accertamenti. Fonte: Mattino