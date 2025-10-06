CalcioNewsRassegna Stampa

Lazio, dopo l’infortunio di Zaccagni, Sarri spinge per Insigne

By Gabriella Calabrese
0

Sarri vuole Insigne, lo riporta Il Messaggero. IL tecnico starebbe spingendo visto anche l’infortunio di Mattia Zaccagni: “Inutile piangersi ancora addosso, ma adesso vanno già studiate soluzioni per gennaio. Lotito non vuole sbilanciarsi pubblicamente sullo sblocco totale del mercato d’inverno (il credito di 12-13 milioni dovrà passare l’esame della Commissione e Air Italy inciderebbe poco sul bilancio), ma sa che quello a saldo zero è garantito. Basterebbe per tesserare lo svincolato Lorenzo Insigne su cui Sarri insiste da tempo. Il suo ingresso però non arriverebbe in tempo (prima di fine novembre) per mettere una pezza all’infortunio di Zaccagni (su cui il Napoli aveva fatto un sondaggio). Pedro è il più adatto a sostituirlo a sinistra ma a 38 anni non può più fare l’esterno per 90′, Cancellieri è stato provato nel finale col Toro. Fabiani insiste per il rilancio di Noslin, subentrato al posto di Dia e decisivo per il rigore conquistato sul gong”.

Factory della Comunicazione

