La Gazzetta fà la singola analisi degli azzurri contro il Genoa

Freddato da Ekhator e poco “lancioso” nel primo tempo, scatena la visione alla Ederson nella ripresa e avvia l’1-1.

La riserva non tanto riserva e pronta all’uso. Non perde mai la lucidità, contesta palloni alti e Thorsby quando serve.

Un tempo da finto Zambo, poi irrompe quello vero: il gol dell’1-1 e il tiro pre 2-1 sono una dimostrazione di forza.

5,5 McTominay

E se il vero meccanismo inceppato fosse lui? La spia è un’incursione sbucciata. Entra nel raddoppio, ma non è ancora McT.