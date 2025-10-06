XCalcioNews

La Gazzetta fà la singola analisi degli azzurri contro il Genoa

By Giuseppe Sacco
0
team image

6,5

Napoli

team image
6,5
Milinkovic
Freddato da Ekhator e poco “lancioso” nel primo tempo, scatena la visione alla Ederson nella ripresa e avvia l’1-1.
team image
6,5
Di Lorenzo
Tante variazioni interne e, sì, pure tanti errori. Ma un capitano non molla: prende un palo, entra nel gol del 2-1.
team image
Il peggiore
5
Beukema
Il tacco che Ekhator gli stampa in faccia punisce il suo ritardo in chiusura. Un gran lancio per Neres non lo assolve.
team image
6,5
Juan Jesus
La riserva non tanto riserva e pronta all’uso. Non perde mai la lucidità, contesta palloni alti e Thorsby quando serve.
team image
5
Olivera
Prende una sverniciata da Norton-Cuffy sullo 0-1, perde tempi di gioco preziosi con troppi tocchi. Giustamente sostituito.
team image
5,5
Lobotka
Tocchi superflui, non da lui. La palla persa davanti all’area è sintomo di un malessere: esce per ko.
team image
6
Politano
Il solito agitatore di gioco a destra, chiude però in ritardo un invito di Neres. Esce per ko: problema azzurro.
team image
7
Anguissa
Un tempo da finto Zambo, poi irrompe quello vero: il gol dell’1-1 e il tiro pre 2-1 sono una dimostrazione di forza.
team image
5,5
McTominay
E se il vero meccanismo inceppato fosse lui? La spia è un’incursione sbucciata. Entra nel raddoppio, ma non è ancora McT.
team image
6
Neres
Faccia da uno che è appena sceso dal letto. Ma quando si sveglia col piede sinistro, quello giusto, non lo prendono.
team image
7,5
Højlund
Lotta quando deve, e ne fa ammonire due, colpisce quando può: tre gol in quattro giorni per due vittorie. Gran centravanti.
team image
6
Gilmour
Ha il vantaggio dell’ingresso di KDB, che lo solleva da altre incombenze oltre alla normale amministrazione centrale.
team image
Il migliore
7,5
De Bruyne
King Kev in panchina è spreco, non lusso. Il suo ingresso illumina più dei riflettori, in campo tutto si vede in modo più limpido
team image
6,5
Spinazzola
Corri Leo, corri, ché il pallone arriva da Zio Vanja. Rianima la fascia sinistra, poi funziona anche alto a destra.
team image
s.v.
Lucca
s.v.
Gutiérrez
team image
6,5
Conte
Primo tempo brutto, senza soluzioni centrali. Ripresa da tricolore sul petto: cambi decisivi, Napoli più vivace e con più opzioni

 

Fonte: Gazzetta

