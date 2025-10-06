NewsCalcioRadio e Tv

In programma per domani il secondo episodio di OiR – Oltre il Risultato

Domani alle 9 in onda la seconda puntata del podcast in collaborazione con IlNapoliOnline

By Guido Russo
0

In programma per domani il secondo episodio di Oltre il Risultato, un podcast a cura di Guido Russo.
Sarà disponibile su Spotify domani, 7 Ottobre 2025 a partire dalle ore 9.

Factory della Comunicazione

Di cosa parleremo:

  • I problemi di Lazio e Torino;
  • La partita di Zaniolo;
  • Da dove può ripartire la Fiorentina;
  • Chi è la colonna portante del Napoli.

Si potrà ascoltare tramite app oppure cliccando sul seguente link: https://open.spotify.com/show/1ZN631gT24kSDpsGtM1Wql?si=0C9-a4rbSzWCjE7KTR1dQA

Non perdetelo!

Potrebbe piacerti anche
News

Al via la quarta edizione del ”Festival della lettura sportiva”

News

Coppa Italia – Napoli-Cagliari: atto terzo

News

La serenità ritrovata

News

Anticipi e posticipi di Serie A: tre “notturne” per i big match del Napoli

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.