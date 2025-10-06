Il Primo tango al Maradona

“Ovviamente il tango si balla in due”, Rasmus Hojlund festeggia sui social il primo gol in serie A con la maglia del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. L’attaccante danese posta su Instagram un’immagine dell’esultanza per la rete e la vittoria in cui sembra accennare un passo di ballo. Un tango che, si sa, di solito si balla in coppia. E a giudicare dalle ultime partite il miglior compagno di squadra per lo score di Rasmus è senza dubbio Kevin De Bruyne. Anche nel gol vittoria contro il Genoa c’è lo zampino dell’ex Manchester City. Spinazzola protegge un pallone velenoso a inizio azione, ma il gol nasce da un cross dalla sinistra del solito De Bruyne. Hojlund ci era andato vicino già al 57’, su una pennellata dalla sinistra di Spinazzola: colpo di testa disinnescato dalla difesa del Grifone (è andato in rete Anguissa in quel caso, arrivato a rimorchio).

Fonte: Gazzetta dello sport